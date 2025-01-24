Видео: в центре Великой Новоселки развевается российский триколор

Российские бойцы в ходе освобождения Великой Новоселки установили флаг РФ в центре поселка. На кадрах с дрона видно, как триколор развевается на ветру на крыше полуразрушенного здания, сообщает Telegram-канал «Операция Z: военкоры русской весны» .

На данный момент Великая Новоселка окружена. В операции по зачистке населенного пункта от подразделений ВСУ принимают участие мотострелки, танкисты и морпехи группировки «Восток» ВС РФ.

Штурмовики 5 танковой бригады развивают наступление в поселке, захватывая украинские позиции, зачищая здания, уничтожая пехоту и технику противника.

Ранее в ходе тяжелых боев российские силы загнали 1,5 тыс. бойцов ВСУ и наемников в котел в Великой Новоселке. Им выдвинули ультиматум — сдаться в плен или погибнуть.