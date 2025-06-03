Видео «уничтожения» 40 российских бомбардировщиков оказалось кадрами из игры

Видео с «уничтожением» 40 бомбардировщиков, якобы снятое во время украинской атаки на авиабазы России 1 июня, оказалось фейком. Вероятно, эти ролики являются кадрами из ARMA 3 — видеоигры в жанре реалистичного шутера, сообщает Lenta.ru со ссылкой на ресурс по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

На видео о якобы атаке на российские самолеты видна компьютерная графика. Не исключено, что кадры были взяты из игры ARMA 3, о чем также свидетельствует нечеткость изображения и рисованные здания с деревьями. Также нет официальных подтверждений тому, что Украина поразила якобы четыре десятка бомбардировщиков во время атаки 1 июня.

Примечательно и то, что указанное видео создали авторы TikTok-аккаунта, которые ранее уже публиковали кадры из видеоигр, сопровождая их заголовками в духе «уничтожение военных объектов на территории России». Только 1 июня указанный профиль опубликовал девять видео с записями из компьютерных игр, которые широко обсуждались в Сети.

СМИ также писали, что даже Минобороны Украины ранее публиковало кадры из игры ARMA 3, выдавая их за «работу украинской ПВО в Херсонской области».

Утверждения о «40 уничтоженных российских бомбардировщиках» опровергаются и официальными данными. Так, Минобороны России подтверждало, что 1 июня украинская сторона устроила теракты на военных авиабазах Ивановской, Рязанской, Амурской, Мурманской и Иркутской областях. Во время атак украинцы использовали FPV-дроны.

В Мурманской и Иркутской областях из-за удара загорелись только несколько единиц авиатехники, и пожары удалось ликвидировать. Никто из военных гражданского персонала не пострадал. В Ивановской, Рязанской и Амурской областях все атаки на военные аэродромы были отражены. Некоторых причастных к терактам уже задержали.