Видео: российский «Искандер» разнес 2 установки Patriot в Днепропетровске

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Вооруженные силы России при помощи ОТРК «Искандер-М» сумели ликвидировать две пусковые установки ЗРК Patriot в Днепропетровской области. Момент попал на видео, сообщает «Царьград» .

«В результате ракетного удара уничтожена многофункциональная радиолокационная станция AN/MPQ-65, кабина боевого управления и 2 пусковые установки зенитного ракетного комплекса Patriot», — заявили в Минобороны России.

Кроме того, в середине мая «Искандер» накрыл лагерь подготовки украинского спецназа в Сумской области, российским бойцам удалось ликвидировать около 70 солдат ВСУ.

Ранее сообщалось о назначении нового главнокомандующего Сухопутными войсками России. Этот пост получил генерал-полковник Андрей Мордвичев. Новость пришла на фоне взятия ВС РФ Часова Яра и начала штурма Покровска.