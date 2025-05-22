Успех в Часовом Яре и Покровске: как действует новый глава Сухопутных войск РФ
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Штандарт главнокомандующего Сухопутными войсками получил генерал-полковник Андрей Мордвичев. Об этом стало известно на фоне взятия российскими военными Часова Яра и начала штурма Покровска, сообщает «Царьград».
Мордвичев сменил Олега Салюкова на данном посту и вступил в должность 21 мая. Повышение экс-командующего группировки войск «Центр» связано со сложным течением переговоров между РФ и Украиной в Стамбуле.
В ближайшее время Мордвичев может повести войска на Одессу, сейчас российские силы уже присутствуют в Днепропетровской области.
Ранее генерал отличился при штурме Мариуполя и «Азовстали», войска под его руководством взяли Авдеевку, Очеретино, Селидово, Украинск и Курахово, сумели выйти к Покровско-Мирногорадской агломерации.
Параллельно российским солдатам удалось закрепиться на южных окраинах города Покровска, в ближайшее время ожидается штурм. Группировка «Центр» пересекла границу Днепропетровщины со стороны Зверева.