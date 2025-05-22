Министр обороны Белоусов вручил штандарт Мордвичеву

Торжественная церемония передачи штандарта состоялась с участием министра обороны Андрея Белоусова,

Белоусов отметил выдающиеся командирские качества Мордвичева, которые он проявил в ходе специальной военной операции. Под его руководством группировка «Центр» добилась значительных успехов, включая освобождение Авдеевки в ДНР в 2024 году, за что генерал был удостоен звания Героя России.

Мордвичев сменил на этом посту генерала армии Олега Салюкова, который указом президента был назначен заместителем секретаря Совета безопасности РФ. Новый главком Сухопутных войск имеет богатый боевой опыт, включая участие в сирийской кампании и успешное командование Центральным военным округом.

Это назначение продолжает практику выдвижения на ключевые должности военачальников, зарекомендовавших себя в ходе специальной военной операции. Перед Мордвичевым стоят задачи по дальнейшему развитию Сухопутных войск с учетом современного боевого опыта.