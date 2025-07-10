Видео полета БПЛА ВСУ над Домодедово появилось в Сети

Видео полета украинского беспилотника над подмосковным Домодедово сняли жители города. БПЛА движется с большой скоростью, запись опубликовал Telegram-канал « Осторожно, Москва ».

Беспилотник при пролете издает гул.

Российские средства ПВО успешно сбили уже три беспилотника, направлявшихся в сторону Москвы.

Ранее жители подмосковного Чехова сняли на видео пролет украинского БПЛА самолетного типа. Сообщалось также о минимум 10 хлопках на севере и северо-востоке Подмосковья.