Видео полета БПЛА ВСУ над Домодедово появилось в Сети
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Видео полета украинского беспилотника над подмосковным Домодедово сняли жители города. БПЛА движется с большой скоростью, запись опубликовал Telegram-канал «Осторожно, Москва».
Беспилотник при пролете издает гул.
Российские средства ПВО успешно сбили уже три беспилотника, направлявшихся в сторону Москвы.
Ранее жители подмосковного Чехова сняли на видео пролет украинского БПЛА самолетного типа. Сообщалось также о минимум 10 хлопках на севере и северо-востоке Подмосковья.