Видео: как выглядит пятиэтажка в Севастополе после атаки БПЛА

сегодня в 13:10

Опубликовано видео последствий атаки БПЛА на жилой дом в Севастополе

В Сети появилось видео последствий атаки украинских беспилотников на жилой пятиэтажный дом в Севастополе. БПЛА врезался в здание на улице Ефремова, сообщает «Mash на волне» .

На опубликованных кадрах видно, что в доме вылетела стекла, некоторые балконы сильно повреждены. Сотрудники экстренных служб работают на месте и пытаются ликвидировать последствия атаки.

Местные жители рассказали, что услышали звук приближающихся дронов около 23:00. Потом раздался взрыв и посыпались стекла. Пострадали девять человек, трое из них — дети.

12-летний мальчик получил осколочное ранение в районе улицы Ефремова. Пожилой мужчина оказался травмирован из-за того, что ударной волной были выбиты окна в доме.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.