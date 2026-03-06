Видео: как выглядит пятиэтажка в Севастополе после атаки БПЛА
Опубликовано видео последствий атаки БПЛА на жилой дом в Севастополе
В Сети появилось видео последствий атаки украинских беспилотников на жилой пятиэтажный дом в Севастополе. БПЛА врезался в здание на улице Ефремова, сообщает «Mash на волне».
На опубликованных кадрах видно, что в доме вылетела стекла, некоторые балконы сильно повреждены. Сотрудники экстренных служб работают на месте и пытаются ликвидировать последствия атаки.
Местные жители рассказали, что услышали звук приближающихся дронов около 23:00. Потом раздался взрыв и посыпались стекла. Пострадали девять человек, трое из них — дети.
12-летний мальчик получил осколочное ранение в районе улицы Ефремова. Пожилой мужчина оказался травмирован из-за того, что ударной волной были выбиты окна в доме.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.