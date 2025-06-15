Видео: «Искандер» разнес командный пункт группы «Луганск» ВСУ

Спецоперация
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Фото - © скриншот/Министерство обороны Российской Федерации

Расчет оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер» поразил командный пункт оперативно-тактической группы «Луганск», сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Противник дислоцировался в районе населенного пункта Дружковка.

На видео удара показано, что после двух попаданий в место расположения ВСУ в небо сразу поднялись столбы дыма.

Ранее «Искандер» разнес две установки Patriot в Днепропетровске. Еще были ликвидированы многофункциональная радиолокационная станция AN/MPQ-65 и кабина боевого управления.