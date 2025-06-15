Видео: «Искандер» разнес командный пункт группы «Луганск» ВСУ
Фото - © скриншот/Министерство обороны Российской Федерации
Расчет оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер» поразил командный пункт оперативно-тактической группы «Луганск», сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Противник дислоцировался в районе населенного пункта Дружковка.
На видео удара показано, что после двух попаданий в место расположения ВСУ в небо сразу поднялись столбы дыма.
Ранее «Искандер» разнес две установки Patriot в Днепропетровске. Еще были ликвидированы многофункциональная радиолокационная станция AN/MPQ-65 и кабина боевого управления.