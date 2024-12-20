Видео: авто выбросило взрывной волной на забор в Киеве

Автомобиль выбросило взрывной волной на забор в Киеве после утренней атаки

ВС РФ в пятницу ударили ракетами по военным объектам в Киеве. Жители города опубликовали видео, на которых запечатлены последствия прилета, сообщает первый зампред комиссии по просвещению и воспитанию Общественной палаты РФ Армен Гаспарян в своем Telegram-канале .

В городе взрывной волной авто забросило на забор. Судя по кадрам, от машины практически ничего не осталось — она сгорела.

На видео запечатлены еще две поврежденные машины. На дороге валяются обломки металла, другие детали авто. Повреждены и строения.

Рядом ходят люди, снимая все на камеру. Кроме того, на видео попал человек, одетый, предположительно, в форму сапера. Он в каске и жилете.

В пятницу массированный удар был нанесен по Украине. В Киеве прогремели мощные взрывы. В Минобороны отметили, что ВС РФ ударили по пункту управления СБУ в ответ на атаку Ростовской области западными ракетами.