Ветераны СВО из Раменского посетили предприятие для содействия трудоустройству

Ветераны специальной военной операции из Раменского округа побывали на экскурсии на предприятии «НТЦ Курс» в рамках программы социальной адаптации, сообщает пресс-служба администрации Раменского м.о.

Ветераны СВО из Раменского муниципального округа посетили предприятие «НТЦ Курс», специализирующееся на инженерных решениях в сфере водоснабжения, вакуумных технологий и автоматизированного управления. Экскурсия стала частью системной работы по социальной адаптации участников СВО, которую проводят в округе.

В ходе визита гости ознакомились с производственными цехами, конструкторским бюро и испытательными стендами. Им рассказали о технологических процессах и инновациях, а также обсудили возможные варианты профессиональной реализации и переобучения.

Руководитель ассоциации ветеранов СВО Раменского муниципального округа Александр Кулик отметил, что такие встречи способствуют интеграции ветеранов в гражданскую жизнь и помогают раскрыть их потенциал в новых профессиональных сферах.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, семьям участников СВО помогают волонтеры. Так как кроме различных мер поддержки (бесплатное питание, запись в секцию, школу, детсад, а еще выплат, получения удостоверения ветерана боевых действий), есть то, что не регламентируется нормативно-правовыми актами.

«Это берут на себя наши волонтеры и главы — например, отправить ребенка на дополнительное обследование. За каждой семьей у нас закреплены помощники, которые стараются решать все возникающие вопросы», — пояснил глава региона.