Ветераны СВО из Ленинского округа отработали технические приемы в боксе

В спортивном клубе «База» подмосковного Ленинского городского округа 30 ноября состоялась тренировка по отработке технических приемов в боксе для спортивной команды ветеранов специальной военной операции. Мероприятие было организовано координационным военно-патриотическим центром «Стратегия» совместно с Федерацией бокса муниципалитета. Об этом сообщили в пресс-службе главы округа Станислава Каторова.

«Ветераны СВО из нашего округа принимают активное участие в спортивных мероприятиях и показывают хорошие результаты, в частности, на „Кубке Мужества“. Они стремятся к совершенствованию своей физической подготовки, не останавливаясь на достигнутом и планируя дальнейшее участие в соревнованиях. К тому же, такие совместные тренировки в кругу единомышленников положительно влияют на их эмоциональное состояние», — приводятся в сообщении слова руководителя координационного военно-патриотического центра «Стратегия» Елены Перепелицы.

Во время тренировки опытные тренеры продемонстрировали участникам приемы нанесения силовых ударов по боксерской груше. Поддержать ветеранов СВО пришли их семьи — жены и дети, а также представители депутатского корпуса Ленинского городского округа.

В завершение тренировки было организовано чаепитие, во время которого участники смогли пообщаться в неформальной обстановке и обсудить дальнейшие планы по развитию спортивной команды ветеранов СВО Ленинского городского округа.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.