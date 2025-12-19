«Ветераны» станут гвардейцами: Путин оценил вклад добровольцев в СВО

сегодня в 13:10

Президент России Владимир Путин в ходе Прямой линии заявил, что 60-я отдельная добровольческая разведывательная штурмовая бригада «Ветераны» заслуживает почетного наименования «Гвардейская». Глава государства высоко оценил боевые заслуги российского формирования в ходе специальной военной операции.

Бригада «Ветераны», имеющая статус добровольческой, получила широкую известность благодаря нестандартным тактическим решениям. Одним из самых резонансных эпизодов их боевого пути стали операции по скрытному проникновению в тыл противника через подземные коммуникации и трубы.

Присвоение гвардейского статуса станет признанием массового героизма, стойкости и мужества, проявленных личным составом при защите государственных интересов. До настоящего времени статус «Гвардейских» в основном носили кадровые части ВС РФ.

Между тем Путин заявил о готовности России завершить конфликт на Украине мирным путем.



Прямая линия президента совмещена с его большой пресс-конференцией и проходит 19 декабря в Гостином дворе.