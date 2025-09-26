сегодня в 09:48

Ветеран СВО в Шатуре переселился из аварийного жилья

Ветеран СВО получил ключи от квартиры в новостройке в Шатуре по программе переселения из аварийного жилья. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Дом, в котором жила семья Мамонтовых, признали аварийным. Двухэтажному деревянному бараку почти 100 лет. За это время пол сгнил, в стенах появились щели.

По программе «Переселение граждан из аварийного жилья» семья получила квартиру в новостройке, которую возвели в Шатуре на улице Школьная. Всего в новостройку переедут 132 семьи из 18 аварийных домов.

Ключи от новой квартиры семье Мамонтовых вручил лично глава муниципального округа Шатура Николай Прилуцкий. Квартиры полностью готовы к заселению. Здесь сделан ремонт, установлены межкомнатные двери и сантехника, выполнено остекление лоджий.

Александр — ветеран спецоперации. Во время выполнения боевого задания получил ранение, после чего был комиссован.

«Надеюсь, приятные хлопоты о скором новоселье придадут ему сил и оптимизма», — отметил глава округа Николай Прилуцкий.

«Спасибо! От всей души! Квартира большая, просторная. Отличная! Хорошая!», — поделились супруги Мамонтовы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что расселение аварийного и ветхого жилья — очень важный момент.

«Благодаря федеральной программе мы стараемся максимально быстро расселять такие дома. В Подмосковье приняли решение закончить первый этап программы (по расселению аварийных домов — ред.) как можно скорее — не в следующем году, а уже в этом», — сказал Воробьев.