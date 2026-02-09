Ветеран СВО Тараканов: для «героев Подмосковья» важна личная устойчивость

Ветеран СВО, старший лейтенант, участник программы «Герои Подмосковья» Игорь Тараканов поделился с РИАМО тем, какие качества нужны, чтобы пройти отбор и не потеряться в программе.

«Я прошел, как прошел. Наверное, опыт, знания, кругозор. Мотивация на тот момент, может, и была, но я не думаю, что она основное. Думаю, важнее личная устойчивость», — сказал Тараканов.

Он еще назвал твердость духа и уверенность в себе — это обязательно.

«Потому что программа интенсивная, нагрузка серьезная, общение постоянное, темп высокий. И надо выдерживать, не сдуваться, держать линию», — уточнил участник «Героев Подмосковья».

О программе

По поручению президента РФ Владимира Путина в Московской области действует программа «Герои Подмосковья». Ключевая задача данного проекта — открыть для ветеранов специальной военной операции горизонты для приобретения новых компетенций, совершенствования лидерских качеств и содействия в построении профессионального пути в государственных структурах или коммерческих организациях.

Участие в программе, длящееся 12 месяцев, является бесплатным для всех, кто успешно прошел конкурсный отбор. Программа включает в себя четыре очно-заочных модуля и стажировку, в частности, в органах государственной власти и муниципальных образованиях. Весь процесс обучения сопровождается опытными наставниками.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев высказался о программе «Герои Подмосковья». Он заявил, что проект пользуется большой популярностью, потому что бойцам важно чувствовать поддержку, когда они возвращаются с фронта.

«Программа „Герои Подмосковья“ очень востребована. Ребята, возвращаясь с линии боевого соприкосновения, зачастую ищут себя в обычной жизни, и мы должны подставить им плечо. Всегда приятно, когда рядом находится человек, который знает, чем и как можно помочь», — отметил Воробьев.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.