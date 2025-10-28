Ветеран СВО Какушкин: программа «Герои Подмосковья» поможет развитию страны

В Подмосковье действует программа «Герои Подмосковья» , одной из главных задач которых является совершенствование управленческих компетенций у военнослужащих, участвовавших в специальной военной операции (СВО). Финалист программы «Герои Подмосковья», ветеран СВО, лейтенант запаса Игорь Какушкин считает, что такой проект окажет помощь не только военным, вернувшимся домой, но и в целом будет полезным для всей страны.

Отличительной чертой данной программы является возможность участия не только для жителей Московской области, но и для граждан со всей России.

Военнослужащие, завершившие участие в СВО и вернувшиеся к мирной жизни, рассматривают различные варианты дальнейшего развития: некоторые планируют вернуться к своей прежней работе, другие видят себя в бизнесе или общественной деятельности. Для облегчения адаптации военнослужащих к гражданской жизни в Московской области запущена программа «Герои Подмосковья». Она разработана специально для поддержки ветеранов СВО в реализации их жизненных целей.

Главная задача этой инициативы по формированию кадрового резерва — создание коллектива квалифицированных и компетентных управленцев из числа участников СВО, которые в будущем смогут занимать руководящие должности в государственных органах Московской области, органах местного самоуправления, а также в частных компаниях.

«Если говорить шире, зачем вообще нужны такие программы — я думаю, что это не просто помощь ветеранам, а помощь государству. Сейчас стране нужны новые кадры, адаптированные к современным условиям. Люди, которые прошли СВО, уже доказали свою преданность, выдержку и честность. Это новая, живая кровь для системы», — рассказал Какушкин.

По словам ветерана СВО, программа «Герои Подмосковья» дает участникам СВО все так же служить стране и народу, но в другом качестве, при этом оздоравливая государственный аппарат.

Лейтенант запаса отметил, что после того, как завершится СВО, домой вернется большое количество военных, которым нужна будет помощь в адаптации. Существующая в Московской области программа как раз закрывает собой эту задачу.

«Пример тех, кто уже нашел себя, способен вдохновить других: показать, что можно жить, развиваться и приносить пользу стране», — добавил Какушкин.

Проект «Герои Подмосковья» предоставляет участникам шанс обрести новые компетенции, усовершенствовать навыки руководства и продвинуться по карьерной лестнице как в государственных структурах, так и в частных компаниях.

Чтобы стать участником программы, требуется зарегистрироваться на официальном сайте, заполнить заявку и предоставить эссе, дождаться приглашения на тестирование и узнать результаты отбора.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что данная образовательная программа станет хорошим подспорьем для бойцов спецоперации, даст необходимые знания и компетенции.

«Сегодня в ключевых отраслях экономики Подмосковья, государственном и муниципальном управлении, предпринимательстве надежные и целеустремленные профессионалы востребованы как никогда. Характера и лидерских качеств нашим героям точно не занимать, а во всем остальном мы обязательно поможем», — сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.