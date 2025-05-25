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Вертолет Путина был в эпицентре атаки ВСУ в ходе посещения Курской области

Командир дивизии противовоздушной обороны (ПВО) Юрий Дашкин заявил, что 20 мая вертолет главы государства Владимира Путина находился в эпицентре отражения масштабной атаки беспилотников ВСУ в Курской области.

«(Вертолет Путина был — ред.) фактически в эпицентре отражения массированной атаки беспилотников противника», — сказал Дашкин в эфире телеканала «Россия-24».

Он подчеркнул, что во время пролета борта с президентом России над территорией Курской области интенсивность атаки противника значительно выросла. Дежурные средства ПВО одновременно вели бой и обеспечивали безопасность вертолета с верховным главнокомандующим на борту.

Боец ВС РФ добавил, что российские военнослужащие отразили массированную атаку украинских беспилотников, уничтожив все цели.

20 мая президент РФ Владимир Путин посетил Курскую область, это произошло впервые с момента полного освобождения региона. Глава государства посетил строящуюся Курскую АЭС-2, а также провел встречи с врио губернатора Александром Хинштейном, главами муниципалитетов и волонтерами.