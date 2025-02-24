Венгрия пообещала блокировать выделение миллиардов евро на оружие для Украины

Евросоюз хочет выделить еще 20-40 миллиардов евро на оружие для Украины, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. По его словам, Будапешт всегда будет голосовать против таких решений, сообщает РИА Новости .

Глава венгерской дипломатии добавил, что в Евросоюзе намерены сохранить возможность для Украины стать членом НАТО. Однако, по словам Сийярто, «сейчас яснее, чем когда-либо, что в альянсе нет единогласия по этой теме».

Министр иностранных дел Венгрии также заявлял, что его страна не поддержит продление санкций против России. Он выражал уверенность, что продление антироссийских рестрикций может помешать переговорам между РФ и США об урегулировании на Украине.

До этого Венгрия не позволила Евросоюзу ввести санкции против патриарха Кирилла.