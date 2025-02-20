Сийярто: Венгрия не поддержит продление санкций против России на встрече ЕС

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что на встрече Евросоюза страна не поддержит продление санкций против России. По его словам, такое решение может помешать переговорам РФ и США по Украине, сообщает ТАСС .

24 февраля в Бельгии Сийярто встретится с коллегами из Евросоюза. На мероприятии будет обсуждаться вопрос продления еще на шесть месяцев санкций против юридических и физических лиц в России.

Срок действия ограничительных мер истекает 15 марта, но ЕС хочет принять решение об их продлении уже 10 марта. В Венгрии выступили против этой идеи. Сийярто подчеркнул, что сейчас нужно время, чтобы продолжились и были успешными российско-американские переговоры.

«Мы не допустим никаких решений в Брюсселе, которые могли бы вызвать трудности на этих переговорах», — заявил министр.

Ранее министр финансов США Скотт Бессент заявил, что вопрос ослабления антироссийских санкций может быть рассмотрен на переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Вашингтон готов либо усилить, либо ослабить рестрикции «в зависимости от готовности России вести переговоры».