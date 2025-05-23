Венгерский аналитик: Киев пытается сорвать переговоры атаками дронов

Военные эксперты ждут ответ России после атак ВСУ на Москву
Спецоперация

Ответ России на атаки ВСУ превзойдет все ожидания, считают военные эксперты, слова специалистов приводит RT.

«Это отчаянная попытка спровоцировать Москву на жесткий ответ», — заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович, комментируя последнюю атаку украинских беспилотников на российскую столицу.

По его словам, Киев сознательно идет на эскалацию, чтобы потом ныть о «российской агрессии» и саботировать любые мирные инициативы.

«Ответные действия ВС РФ будут не просто адекватными — они превзойдут все ожидания по масштабам и эффективности», заявил военный эксперт Михаил Ходаренок.

«Такие атаки — это не демонстрация силы, а признак слабости», — отмечает обозреватель Алексей Леонков. По его данным, «украинская сторона, понимая неизбежность нашего контрнаступления, пытается создать информационный шум для выпрашивания новых партий оружия у Запада».

За минувшие сутки ПВО уничтожила 159 украинских дронов по всей стране.