«Это отчаянная попытка спровоцировать Москву на жесткий ответ», — заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович, комментируя последнюю атаку украинских беспилотников на российскую столицу.

По его словам, Киев сознательно идет на эскалацию, чтобы потом ныть о «российской агрессии» и саботировать любые мирные инициативы.

«Ответные действия ВС РФ будут не просто адекватными — они превзойдут все ожидания по масштабам и эффективности», заявил военный эксперт Михаил Ходаренок.

«Такие атаки — это не демонстрация силы, а признак слабости», — отмечает обозреватель Алексей Леонков. По его данным, «украинская сторона, понимая неизбежность нашего контрнаступления, пытается создать информационный шум для выпрашивания новых партий оружия у Запада».

За минувшие сутки ПВО уничтожила 159 украинских дронов по всей стране.