Вашингтон заявил о смерти гражданина США на Украине
Официальный представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс подтвердила гибель американского гражданина в результате ночного ракетного удара по Киеву, сообщает РИА Новости.
«Мы осуждаем эти удары и выражаем глубочайшие соболезнования семьям всех пострадавших», — говорится в заявлении.
Этот случай стал первым официально подтвержденным фактом гибели американского гражданина в результате российских авиаударов по украинской столице с начала специальной военной операции. В Госдепе пока не раскрывают личность погибшего и обстоятельства инцидента.
Во вторник российские войска нанесли групповой удар по объектам военно-промышленного комплекса в Киевской области. Минобороны РФ ранее сообщало о проведении данной операции, не упоминая о возможных иностранных жертвах.