Вашингтон заявил о смерти гражданина США на Украине

«Мы осуждаем эти удары и выражаем глубочайшие соболезнования семьям всех пострадавших», — говорится в заявлении.

Этот случай стал первым официально подтвержденным фактом гибели американского гражданина в результате российских авиаударов по украинской столице с начала специальной военной операции. В Госдепе пока не раскрывают личность погибшего и обстоятельства инцидента.

Во вторник российские войска нанесли групповой удар по объектам военно-промышленного комплекса в Киевской области. Минобороны РФ ранее сообщало о проведении данной операции, не упоминая о возможных иностранных жертвах.