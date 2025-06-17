Минобороны РФ сообщило о групповом ударе по военным объектам ВСУ под Киевом
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Объекты военно-промышленного комплекса на территории Украины подверглись групповому удару в ночь на 17 июня, об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
Российские военные силы задействовали комбинированный арсенал, включающий высокоточные системы с воздуха, земли и моря, беспилотники.
Удар был произведен по стратегическим целям, расположенным в двух регионах — Запорожье и Киевской области.
По данным российского оборонного ведомства, военные достигли всех поставленных целей в рамках выполнения боевого задания.
В ночь на 17 июня в Киеве из-за взрывов несколько объектов критической инфраструктуры получили повреждения. На месте случившегося работали местные оперативные службы.