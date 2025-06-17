Глава МВД Украины: объекты критической инфраструктуры повреждены в Киеве
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Ряд объектов критической инфраструктуры был поврежден из-за взрывов, которые произошли в Киеве ночью. Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава МВД Украины Игорь Клименко.
На месте происшествия работают сотрудники полиции, врачи, спасатели.
Введены некоторые ограничительные меры.
Ночью 15 июня в Киеве объявляли воздушную тревогу. Это произошло после массированной атаки российских дронов-камикадзе «Герань-2».