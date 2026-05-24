Вагон с топливом загорелся из-за атаки дрона в Курской области

Беспилотник противника в воскресенье атаковал железнодорожные пути во Льговском районе Курской области, из-за этого загорелся вагон с топливом, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

Он добавил, что сейчас устанавливается площадь возгорания. Предварительно, погибших и пострадавших в ЧП нет.

По словам губернатора, для безопасности из близлежащего населенного пункта власти временно отселяют 76 жителей. Людей разместят у родных и близких. При необходимости их также обеспечат жильем.

Ранее пожар площадью 800 кв. м произошел во Владимирской области после атаки дронов.

