Пожар площадью 800 кв м произошел во Владимирской области после атаки дронов
Атака беспилотников стала причиной пожара в Камешковском округе Владимирской области, сообщил губернатор региона Александр Авдеев.
По его словам, БПЛА атаковали инфраструктуру области. Огонь охватил площадь около 800 «квадратов».
Как отметил губернатор, пострадавших в ЧП нет. Силы и средства в регионе мобилизованы. На месте возгорания работают оперативные службы.
Авдеев подчеркнул, что во Владимирской области сохраняется угроза атаки дронов, работает ПВО.
