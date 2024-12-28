В зоне СВО на Украине погиб экс-редактор «Известий» Максим Елисеев

В результате атаки БПЛА на Украине в зоне СВО погиб бывший редактор телеканала «Известия» Максим Елисеев: трагическую новость в социальных сетях подтвердила его жена Ирина, сообщает Life.ru .

Он отправился служить в рядах ВС РФ добровольно осенью 2022 года. В основном работал связистом в ЛНР на Харьковском направлении, занимался восстановлением связи под огнем противника.

По данным «Известий», трагическая гибель Максима Елисеева произошла 27 декабря.

Ранее в зоне военных действий также погиб студент исторического факультета МГУ Иван Харлычев. На втором курсе он решил взять академический отпуск и отправиться добровольцем в зону спецоперации. Он работал в разведке и во время выполнения боевой задачи смог обезоружить отряд противника.

За сутки в Запорожской области, которая сейчас находится под контролем Киева, прогремело около 400 взрывов. Ударам подверглись объекты в 12 населенных пунктах.