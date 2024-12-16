В зоне спецоперации ликвидировано около 6.5 тыс. иностранных наемников, сообщают «Известия» со ссылкой на слова и. о. главы делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлии Ждановой.

Она отметила, что с начала СВО на Украину прибыли 15 тыс. наемников — в основном из Польши, США и Грузии. Из 15 тыс. прибывших наемников около 6,5 тысячи уже уничтожено.

По словам Ждановой, многие идут воевать на стороне ВСУ не из-за денег.

«Многие из них — истинные русофобы, и они прибывают с тем, чтобы буквально истреблять мирное население нашей страны. Мы смогли в этом убедиться на примере Курской области», — отметила она.

Ранее около 200 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) оказались заблокированы российскими войсками в селе Анновка, расположенном в Донецкой Народной Республике (ДНР).