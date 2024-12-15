сегодня в 20:30

ВС РФ заблокировали около 200 бойцов ВСУ южнее Курахова в ДНР

Около 200 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) оказались заблокированы российскими войсками в селе Анновка, расположенном в Донецкой Народной Республике (ДНР), об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин, пишет ТАСС .

«Конечно, ничем хорошим для них (для заблокированных бойцов ВСУ — ред.) ситуация не завершится», — заявил Пушилин.

Также сообщалось, что около 700 бойцов ВСУ «попали в котел» в районе Анновки и пытаются покинуть опасную для себя зону малыми группами. Российские военнослужащие начали зачистку территорий, об этом сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

Ранее представители киевского режима начали отступать в районе Курахово. Командование не давало такого приказа бойцам ВСУ, решение покинуть территории было добровольным.