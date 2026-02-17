В Запорожской области сбили более пяти БПЛА

На окраинах Мелитополя и в Мелитопольском муниципальном округе сбито более пяти беспилотников, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в Telegram-канале .

«На окраинах города Мелитополя и в Мелитопольском муниципальном округе зафиксирована высокая дроновая активность противника», — отметил он.

Жителей региона призвали сохранять спокойствие, не подходить к окнам до полной стабилизации обстановки.

На всей территории освобожденной части Запорожской области сохраняется дроновая тревога.

