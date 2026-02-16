Силы ПВО отражают атаку украинских беспилотников в Запорожской области

На всей территории освобожденной части Запорожской области сохраняется дроновая тревога, сообщил в Telegram-канале председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов, сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Причина взрывов — успешная работа ПВО России по вражеским БпЛА», — сообщил он.

Силы ПВО работают в Мелитополе и пригороде, а также Акимовке и Кирилловке.

По словам Рогова, после пролета большого количество украинских БПЛА к Мелитополю и попытки атаки со стороны Михайловки и Пришиба теперь ожидается не меньшее количество с северо-восточного направления (от Токмака и Молочанска).

Также угроза распространяется на Херсонскую область, а также на территории Луганской и Донецкой Народных Республик.

