В Запорожской области пенсионер обманул украинский беспилотник

Спецоперация

Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов рассказал, пенсионер на машине обманул дрон ВСУ, сообщает РИА Новости.

Мужчина заметил летящий прямо в его автомобиль беспилотник в зеркале заднего вида и смог оперативно отвести машину от удара.

Инцидент произошел на трассе Мелитополь-Васильевка у поворота на село Любимовка, в 20 км от линии фронта.

В итоге дрон ВСУ врезался в дорогу, не повредив гражданский автомобиль.

«Запорожцы живут в тех реалиях, когда уже простой пенсионер готов оперативно реагировать на угрозу, которую несет вражеский дрон», — отметил Рогов.

Ранее украинские боевики нанесли удары 14 беспилотниками по населенным пунктам в Валуйском муниципальном округе Белгородской области за сутки.