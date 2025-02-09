В Запорожской области пенсионер обманул украинский беспилотник
Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов рассказал, пенсионер на машине обманул дрон ВСУ, сообщает РИА Новости.
Мужчина заметил летящий прямо в его автомобиль беспилотник в зеркале заднего вида и смог оперативно отвести машину от удара.
Инцидент произошел на трассе Мелитополь-Васильевка у поворота на село Любимовка, в 20 км от линии фронта.
В итоге дрон ВСУ врезался в дорогу, не повредив гражданский автомобиль.
«Запорожцы живут в тех реалиях, когда уже простой пенсионер готов оперативно реагировать на угрозу, которую несет вражеский дрон», — отметил Рогов.
Ранее украинские боевики нанесли удары 14 беспилотниками по населенным пунктам в Валуйском муниципальном округе Белгородской области за сутки.