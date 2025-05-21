В Воронежской области возможны временные ограничения мобильного интернета

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил , что силами противовоздушной обороны в районе Воронежа и пригорода были обнаружены и уничтожены несколько беспилотных летательных аппаратов.

По предварительным данным, жертв и разрушений в результате инцидента нет.

Глава региона также предупредил жителей о возможных временных ограничениях работы мобильного интернета на отдельных территориях. Эти меры, как пояснил Гусев, необходимы для повышения эффективности защиты области от беспилотников.

«Отключения могут происходить и в дальнейшем при объявлении опасности. Эта мера применяется только в случае особой необходимости. Прошу всех жителей с пониманием отнестись к возможным неудобствам», — обратился губернатор к воронежцам.

В сообщении отмечается, что все службы региона работают в усиленном режиме для обеспечения безопасности населения. Жителям рекомендуют сохранять спокойствие и оперативно сообщать в экстренные службы о любых подозрительных объектах или происшествиях.

Ранее силы ПВО сбили 24 беспилотника на подлете к Москве.