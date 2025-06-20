В Воронеже прогремели пять взрывов

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Над Воронежем прогремело минимум пять взрывов, которые стали результатом срабатывания сил ПВО, сообщил губернатор Александр Гусев.

По предварительной информации, дежурные расчёты ПВО обнаружили и успешно уничтожили несколько беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся к нефтеперерабатывающему заводу в Красноармейском районе.

Гусев заявил, что «пострадавших и разрушений пока нет».

Ранее в Волгограде и Калуге из-за угроз авиационной безопасности был введён план «Ковёр», предусматривающий временное прекращение взлётов и посадок воздушных судов.