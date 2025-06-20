В Воронеже прогремели пять взрывов
Гусев: ПВО ликвидировала беспилотники над Воронежем
Над Воронежем прогремело минимум пять взрывов, которые стали результатом срабатывания сил ПВО, сообщил губернатор Александр Гусев.
По предварительной информации, дежурные расчёты ПВО обнаружили и успешно уничтожили несколько беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся к нефтеперерабатывающему заводу в Красноармейском районе.
Гусев заявил, что «пострадавших и разрушений пока нет».
Ранее в Волгограде и Калуге из-за угроз авиационной безопасности был введён план «Ковёр», предусматривающий временное прекращение взлётов и посадок воздушных судов.