В вечернюю школу Луганска доставили принтер и канцелярию из Солнечногорска

Глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков и его заместитель Виктория Куракова посетили подшефную вечернюю школу в Луганске. Цель визита — поддержка образовательного учреждения, которое предоставляет возможность получения школьного аттестата людям разных возрастов, от подростков до пенсионеров. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В рамках встречи в школу были переданы цветной принтер, канцелярские принадлежности и другие необходимые для учебного процесса материалы, а ученики получили сладкие подарки от предприятий Солнечногорска. В завершение визита состоялся творческий концерт с участием народного артиста РФ.

«Учитель — это служение. Мои близкие — педагоги, поэтому я знаю: учитель не работает в пол силы. Это фанаты своего дела, которые вкладывают душу в будущее других. Особенно трогательно видеть, как здесь, в Луганске, они учат тех, кто, казалось бы, уже давно вышел из школьного возраста. Будем и дальше помогать этой школе и другим образовательным учреждениям Луганска. Потому что знания — это свет, а возможность учиться должна быть у всех, независимо от возраста и обстоятельств», — отметил глава г. о. Солнечногорск Константин Михальков.

Поддержку школе оказывают на регулярной основе уже третий год, ранее были переданы оргтехника и мультимедийное оборудование.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Глава региона добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.