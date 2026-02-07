В Тверской области после атаки БПЛА ВСУ случился пожар на заводе
Ночью 7 февраля во время отражения атаки украинских беспилотников началось возгорание на одном из предприятий в Конаковском округе Тверской области. Об этом рассказал врио губернатора региона Виталий Королев, его заявление публикует пресс-служба местного правительства в группе ВК.
Информации о количестве пострадавших пока нет. Врио губернатора дал задачу следить за обстановкой.
Сотрудники ведомств находятся на месте происшествия.
Ранее украинские боевики нанесли комбинированный удар по объектам энергетики в Брянской области. Во время атаки использовали РСЗО и реактивные беспилотники самолетного типа.
