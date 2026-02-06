Богомаз: ВСУ атаковали объекты энергетики в Брянской области

сегодня в 11:35

Украинские вооруженные силы нанесли комбинированный удар по объектам энергетики в Брянской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Александр Богомаз.

Атака была совершена с применением реактивных систем залпового огня HIMARS и реактивных беспилотников самолетного типа. Из-за этого в нескольких населенных пунктах Клинцовского района произошло отключение электроэнергии.

К местам повреждений выехали аварийно-восстановительные бригады, несмотря на повторные атаки. Подача электроэнергии потребителям уже восстановлена.

Атака была отражена, а все воздушные цели уничтожены силами противовоздушной обороны.

