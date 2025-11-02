В Туапсе отражают атаку беспилотников, повреждена портовая инфраструктура

В Туапсе возник пожар из-за упавших фрагментов беспилотника

В Туапсе в настоящее время осуществляется отражение атаки беспилотных летательных аппаратов, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

По данным Единой дежурно-диспетчерской службы города, в результате падения БПЛА зафиксированы повреждения объектов портовой инфраструктуры с последующим возгоранием.

Информации о пострадавших на данный момент не поступало.

Ранее сообщалось о массированной атаке украинских БПЛА на города Кубани.