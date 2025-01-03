В ТЦК Одессы работают наемники из Азербайджана и Грузии

Активисты подпольного движения «Дозор» раскрыли неожиданные факты о работе одесских военкоматов. По их данным, в территориальных центрах комплектования (ТЦК) работают граждане Грузии и Азербайджана, пишет ТАСС .

Информация о работе наемников из Азербайджана и Грузии в ТЦК впервые появилась в конце 2023 года и была подкреплена видеоматериалами.

«Факт присутствия иностранных граждан пока отмечается в Одессе. Имеются факты устройства в ТЦК граждан Азербайджана и Грузии, чьи диаспоры представлены в Одессе», — сказал представитель подполья.

Примечательно, что после этих разоблачений украинские призывники стали активнее взаимодействовать с подпольными организациями, делясь важной информацией о ситуации в военкоматах.

Ранее сообщалось, что США стали требовать от Киева понизить возраст мобилизации до 18 лет. Это связано с тем, что ВСУ не справляются и есть вероятность, что вся оборона скоро рухнет.