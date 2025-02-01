В селе Братеница Сумской области российские военные ликвидировали четыре боевика в составе украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ), сообщает РИА Новости со ссылкой на пророссийское подполье.

Украинские боевики ликвидированы в приграничной с Россией территорией. Также бойцы ВС РФ нанесли удар по пункту размещения противника в селе Суходол. Для этого использовали беспилотный летательный аппарат. Поставленная задача успешно выполнена.

По данным координатора пророссийского николаевского сопротивления Сергея Лебедева, четыре боевика в составе украинской ДРГ были ликвидированы с помощью минометов.

Ранее российские военные ликвидировали украинскую ДРГ при попытке высадиться на левый берег Днепра. Это произошло в конце декабря 2024 года.