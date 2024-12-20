В Судже под оккупацией ВСУ находится около 3 тыс. россиян

Российский активист Владимир Синельников рассказал, что в Судже в Курской области под оккупацией ВСУ находится около 3 тыс. россиян, сообщает « Лента.ру ».

Он отметил, что большинство из них проживает в своих домах либо группируются — собираются вместе с соседями в одном доме. Те, кто остался без жилья из-за боевых действий, живут в здании интерната, где есть жизненно-необходимые условия за исключения электричества и комфорта, который у них был.

По его словам, территории интерната сейчас выживают около нескольких десятков человек, а всего по городу есть данные до 260 человек, о которых точно известно, что они живы.

Ранее житель Суджи поделился с военными следователями из СК РФ, что в ходе эвакуации из города видел, как горели дома. На улице он также заметил мертвого мужчину, были слышны очереди, выпускаемые из автоматического оружия.