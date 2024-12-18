Житель Суджи во время эвакуации видел горевшие дома и труп на улице

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Житель Суджи: во время эвакуации из города горели дома, на улице лежал труп

Житель Суджи поделился с военными следователями из СК РФ, что в ходе эвакуации из города видел, как горели дома. На улице он также заметил мертвого мужчину, были слышны очереди, выпускаемые из автоматического оружия, сообщает РИА Новости со ссылкой на попавшее в руки аудио допроса свидетеля.

«Что-то горело на улице. Когда ехали, видел труп мужчины», — отметил очевидец.

Эвакуироваться из Суджи очевидцу пришлось по полям со своим сыном, которого он позже передал брату. Когда они уезжали, по ним ударил украинский дрон.

Ранее Минобороны подтвердило деоккупацию двух сел под Суджей в Курской области.