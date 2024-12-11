Освобождение двух сел под Суджей Курской области подтвердили в Минобороны

Пресс-служба Минобороны России официально подтверждает освобождение сел Дарьино и Плехово в Суджанском районе Курской области. 10 декабря военкор Александр Коц показывал видео , на котором российские морпехи заявляли о деоккупации Плехово, находящегося в 11 километрах от Суджи и в 2,5 км от российско-украинской границы.

Контроль над Дарьино и Плехово вернули благодаря наступлению бойцов группировки войск «Север» ВС РФ. Кроме того, военнослужащие этой группы нанесли поражение формированиям бригад ВСУ в окрестностях нескольких населенных пунктов Курской области — Малой Локни, Мартыновки, Николаево-Дарьина, Никольского, Новоивановки, Свердликова, Гуева, Лебедевки и Леонидова.

С помощью военной авиации и артиллерийских обстрелов удалось уничтожить боевиков ВСУ и их технику около населенных пунктов Александрия, Кругленькое, Мирный, Нижний Клин, а также Басовка, Беловоды, Водолаги, Веселовка и Журавка (Сумская область Украины).

Суточные потери армии Украины в Курской области превысили 200 человек. Один боец ВСУ сдался в плен, доложило оборонное ведомство РФ в регулярной сводке.