Военкор Коц заявил о деоккупации курского Плехово в 11 км от Суджи

Военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале заявил, что российские войска освободили село Плехово в Суджанском районе Курской области. Он опубликовал видео с морскими пехотинцами из 810-й бригады, которые подтвердили полную деоккупацию населенного пункта.

Судя по информации из открытых источников, Плехово находится в 11 километрах от районного центра, города Суджи, и в 2,5 километра от границы с Сумской областью Украины.

Минобороны России пока официально не подтверждало возвращение контроля над курским Плехово. Тем не менее в ходе последних сводок оборонное ведомство докладывало, что российские войска неоднократно наносили поражения украинским формированиям в этом селе.

Тем временем Минобороны подтвердило, что российская армия освободила село Желтое в Покровском районе ДНР.