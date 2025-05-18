В столице Украины и пяти областях объявлена воздушная тревога

сегодня в 04:40

Местные власти сообщили о работе систем ПВО. По предварительным данным, часть ракет была перехвачена, однако в Святошинском районе столицы зафиксировали возгорание в нежилой зоне, вызванное падением обломков.

Одновременно с атакой на Киев удары нанесены по промышленной инфраструктуре Павлограда в Днепропетровской области, при этом воздушная тревога была объявлена сразу в пяти регионах страны — от Харьковской до Черниговской областей.

Местные власти пока воздерживаются от публикации точных данных о возможных жертвах и масштабах разрушений.

Представитель Воздушных сил ВСУ ранее отмечал проведение комбинированных атак с разных направлений, что создает дополнительную нагрузку на систему противовоздушной обороны страны.