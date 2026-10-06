В Солнечногорске беспилотник попал в остановку «Троицкое» и повредил авто

Глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков сообщил в Telegram-канале , что осмотрел последствия ночной атаки украинских дронов в деревне Лыткино. В результате происшествия повреждения получил остановочный павильон «Троицкое».

По словам Михалькова, в нескольких квартирах повреждены окна, совместно с управляющими компаниями оперативно организуют восстановительные работы.

На Пятницком шоссе беспилотник попал в остановочный павильон «Троицкое». К счастью, в этот момент на остановке никого не было — пострадавших нет. Поврежден автомобиль, который двигался рядом, а взрывной волной выбило окна в расположенном неподалеку магазине.

Вместе с городским прокурором Дмитрием Антоновым глава округа пообщался с жителями и очевидцами. На месте продолжают работать профильные службы. Специалисты «Мособлэнерго» ведут восстановительные работы на поврежденном участке электросетей.

Как отметил Михальков, все последствия фиксируются и будут отрабатываться адресно. Необходимую помощь жителям обещают оказать.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что количество погибших во время одной из самых крупных атак беспилотников ВСУ на регион выросло до двух. В домодедовском Барыбине сотрудники МЧС нашли под завалами разрушенного частного дома 71-летнего жителя, также ранена женщина. Еще подтвердилась гибель 20-летнего молодого человека в Радумле.

«Еще раз выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших. Всего в результате атаки пострадали девять человек. Всем оказывается необходимая медицинская помощь», — добавил губернатор.

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