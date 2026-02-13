В Соборной мечети Орехово-Зуева 12 февраля прошла встреча участников спецоперации

Встреча прошла в атмосфере поддержки и единства. Участники спецоперации и члены мусульманской общины собрались, чтобы выразить благодарность тем, кто проявил мужество, и почтить память погибших.

Ученики гимназии №15 Орехово-Зуева выступили для гостей со стихотворениями. Мусульманская община города регулярно оказывает помощь военнослужащим, отправляет гуманитарные грузы на передовую и поддерживает семьи мобилизованных и погибших защитников.

В 2026 году, объявленном Годом единства народов России, подобные встречи приобретают особое значение, напоминая о важности взаимной поддержки и общей ответственности за будущее страны.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, семьям участников СВО помогают волонтеры. Так как кроме различных мер поддержки (бесплатное питание, запись в секцию, школу, детсад, а еще выплат, получения удостоверения ветерана боевых действий), есть то, что не регламентируется нормативно-правовыми актами.

«Это берут на себя наши волонтеры и главы — например, отправить ребенка на дополнительное обследование. За каждой семьей у нас закреплены помощники, которые стараются решать все возникающие вопросы», — пояснил глава региона.