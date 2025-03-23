В России уничтожили 59 украинских беспилотников за ночь

Их ликвидировали дежурными средствами ПВО.

29 БПЛА перехватили над Ростовской областью, 20 — над Астраханской областью, по три — над Воронежской и Волгоградской областями, два — над Крымом, по одному — над Курской и Саратовской областями.

Ранее человек погиб при атаке украинского беспилотника на машину в Ростовской области. ЧП произошло на трассе Морозовск-Цимлянск.