В России начнут поддерживать бизнес ветеранов СВО

Президент России Владимир Путин предложил новое направление социального контракта: в ближайшее время в РФ могут начать поддерживать предпринимательские инициативы ветеранов СВО, сообщает «Царьград» .

Таким образом глава государства намерен укрепить экономические возможности военнослужащих.

В Подмосковье реализуются все меры поддержки военных по контракту и их семей. Им предоставляют льготы по оплате транспортного налога и выделяют субсидию на покупку газового оборудования, оказывают бесплатные социальные услуги и психологическую помощь, освобождают от платы за уход и присмотр за детьми в дошкольных образовательных учреждениях.

Кроме того, детям участников СВО из Московской области предоставляют льготные путевки в региональные лагеря, они имеют право бесплатно посещать учреждения дополнительного образования.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что главными фундаментальными задачами сегодня являются работа и вклад в то, чтобы Россия победила, чтобы наступил мир. Поэтому задача по поддержке участников специальной военной операции является самой главной.

«За это (работа по поддержке СВО — ред.) я хочу поблагодарить муниципалитеты, которые вносят в это направление заметный вклад, а также тех, кто отвечает за это в региональном правительстве. Все, что касается наших ребят, их семей, всех восстановительных работ, которые мы ведем на (новой — ред.) территории, — это самое важное», — сказал Воробьев.