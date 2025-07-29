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В России ликвидировали 74 украинских беспилотника за ночь

Прошлой ночью над пятью областями РФ были сбиты 74 дрона противника самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны.

Их уничтожили дежурными средствами ПВО.

43 БПЛА перехватили над Брянской областью, 22 — над Ростовской областью, шесть — над Калужской областью, два — над Смоленской областью, один — над Ленинградской областью.

Ранее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь рассказал о масштабной атаке беспилотников ВСУ, которая затронула сразу несколько населенных пунктов. Из-за падения обломков дрона на авто, погиб водитель.