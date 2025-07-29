Ростовская область под ударом ВСУ: дроны атаковали сразу пять районов

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Мирный житель погиб при атаке ВСУ в Ростовской области

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о масштабной атаке украинских беспилотников, затронувшей сразу несколько населённых пунктов региона. Воздушные удары пришлись по Каменску-Шахтинскому, Сальску, Волгодонску, а также Боковскому и Тарасовскому районам.

Обломки сбитого дрона разрушили автомобиль, в результате чего погиб находившийся за рулём водитель. Личность погибшего в настоящее время устанавливается.

В Сальске удар пришёлся по частному дому на улице Социалистической — повреждены крыша и оконные конструкции. На местной железнодорожной станции возник пожар, для ликвидации которого привлечены 45 спасателей и 12 единиц спецтехники. Пассажирский состав успели отвести на безопасное расстояние, жертв среди пассажиров удалось избежать.

В микрорайоне Заводской падение беспилотника вызвало возгорание сухой травы на поле. Пожарные оперативно прибыли на место для локализации огня.