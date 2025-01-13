сегодня в 03:20

В ряде регионов РФ стали увеличивать выплаты за заключение контракта с МО

В ряде регионов с января увеличился размер выплат за заключение контракта с Минобороны РФ, сообщают «Ведомости» .

В Чувашии добровольцам предлагают выплаты в размере 1,4 млн рублей, в Смоленской области — 1,2 млн рублей, в Башкирии — 1,6 млн рублей. В Уфе полагается дополнительная выплата в размере 700 тыс. рублей.

Добровольцы также могут рассчитывать на федеральную выплату от Минобороны в 400 тыс. рублей.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев рассказал, что около 440 тыс. человек заключили контракт с министерством обороны для поступления на военную службу в 2024 году.